رقصة رومانسية تجمع السيناريست هاني سرحان وبسمة داوود من حفل الزفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل السيناريست هاني سرحان بعقد قرانه على الفنانة بسمة داود في حفل أقيم مساء اليوم الثلاثاء بمسجد محمد علي بقلعة صلاح الدين الأيوبي

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للعروسين داخل قاعة الفرح وسط فرحة وزغاريد المدعويين كما جمعتهما رقصة رومانسية وسط تصفيق المتواجدين.

وشهد مراسم عقد القران حضور العديد من الفنانين منهم الفنان فتحي عبدالوهاب، والسيناريست باهر دويدار، وتضمن عقد القران جلسة تصوير رومانسية لـ سرحان وبسمة.

واحتفل السيناريست هاني سرحان بخطوبته على الفنانة بسمة داود في مايو الماضي، وأقيم حفل الخطوبة بمنزل العروس وسط تواجد عدد من أفراد العائلتين بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام.