إيهاب فهمي ووفاء مكي في عزاء الفنان عثمان محمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

توافد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على عزاء الفنان عثمان محمد علي الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

ومن هؤلاء النجوم الفنان إيهاب فهمي، الفنان أحمد عبد العزيز، الفنانة وفاء مكي والإعلامي عمرو الليثي وحرصوا على الحضور وتقديم واجب العزاء في الفنان الكبير.

كما تشهد محافظة الإسكندرية إقامة عزاء للفنان عثمان محمد علي في نفس التوقيت الذي تتلقى فيه ابنته الفنانة سلوى محمد علي العزاء بمسجد الشرطة في القاهرة.

الفنان الراحل عثمان محمد علي، رحل عن عالمنا مساء الأحد عن عمر ناهز الـ 88 عاما، وأقيمت أمس الإثنين صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل عثمان محمد على بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بحضور ابنته الفنانة سلوى عثمان.