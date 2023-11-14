حسين حجاج يكشف عن مساعي للصلح بين بيومي فؤاد ومحمد سلام بعد أزمة "زواج اصطناعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان حسين حجاج الشهير بـ "أشرف" ضمن أحداث مسلسل "الكبير أوي" عن مساعي للصلح بين الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام بعد أزمتهما الأخيرة والتي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر "حجاج" مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يعلق على أزمة الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام وأن أسرة مسلسل "الكبير أوي" متمثلة في الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي تسعى للصلح بينهما في القريب العاجل.

وعلق "حجاج" على الأزمة قائلا: "كنت كلمتكم قبل كده في فيديو سابق ومسحته عشان لقيت فيه هجوم جامد على الراجل اللي انتوا عارفينه فحبين نخفف عنه شوية وعاوز أقولكم أن أسرة مسلسل الكبير أوي حقيقي يعني أسرة كلها واحد ومفيش حد فيهم كبير وصغير والأسرة دي جمعهم الحب وان شاء الله مش هيفرقهم غير الحب، وعاوز أقولك أن الكبير أوي الأستاذ أحمد مكي الراجل ده راجل جميل وشخضية ممتازة وعاوز أقول أن كل النجوم دول طلعوا بفضل ربنا أولًا ثم الاستاذ مكي

واستكمل: "وطبعا كبير الأسرة التاني الأستاذ أحمد الجندي المخرج المحترم اللي هو مرة من المرات كنت تعبت وماروحتش التصوير وعرف إني مريض والله اتصل بيا وقالي سلامتك يا عم حسين ألف سلامة عليك وأنت معندكش فكرة أنك زي أبويا وحقيقي الكلمة دي نزلت على صدري باردة أوي وزي التلج أن راجل زي ده نجم زي ده أستاذ في الاخراج يسأل عليا وأنا مهما كنت مش نجم من نجوم الكبير أوي ولكن عاوز أقولكم أني مكنتش حاسس في وسطيهم كده لكن كنت حاسس وسطيهم أني نجم فعلا وده فضل ربنا سبحان وتعالي ثم فضل النجوم الأستاذ مكي والأستاذة دنيا سمير غانم وباقية الممثلين الأستاذ بيومي والأستاذ هشام إسماعيل والأستاذ محمد سلام والأساتذة اللي بقوا نجوم بعدها أستاذ أحمد فتحي وأستاذ محمد ثروت".

مضيفًا: "الناس دي احنا مقضيناش أيام حلوة مع بعض دي سنين مع بعض واللي حصل ده زوبعة في فنجان وفي مساعي كبيرة للصلح بين الأستاذ الكبير بيومي فؤاد والأستاذ محمد سلام لأن هم عشرة كبيرة وطالعين مع بعض وحبايب بعض وإن كنت أنا برضه بقول أن الأستاذ بيومي في كلامه مأشرش حد معين واتكلم عامة أنت فنان تعتذر أنت حر لكن ما تعتذرش عن فنك وأنا مابترجعش عن كلامه أو حاجة بس إن شاء الله في مساعي للصلح وان شاء الله هقولكم قريبًا انهم اتصالحوا فعلا والمطلوب من حبايبي انهم يسامحوا وكلنا خطائين".

وانهي تعليقه قائلا: "ربنا يبعد مصر عن الحروب ويبعدنا عن كل المشاكل وينصر أخواتنا في غزة إن شاء الله وقلوبنا كلنا مع غزة وربنا سبحانه وتعالي يطلعهم من الضيقة اللي هم فيها وينصرهم يارب العالمين ويبعد بلادنا عن الحروب والمشاكل".

يذكر أن الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" سيتم عرضه بموسم دراما رمضان 2024.