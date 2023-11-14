شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية "روحي فيك" الحلقة 8 .. نور محمود يكتشف حقيقة والد عائشة بن أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثامنة من حكاية "روحى فيك" ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، للنجمة عائشة بن أحمد وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء في بداية أحداث الحلقة الثامنة من حكاية "روحي فيك"، مشهد فلاش باك، لـ"جميلة - عائشة بن أحمد" في عام 1980، والتي تم الكشف عن هويتها وهي والدة "الطفل - مالك"، وكانت في المشهد في أحد المعارض ومعها نفس اللوحة التي ترسمها حاليا "سحر - عائشة بن أحمد وزوجها خالد - محمد كيلاني".

كما شهدت الحلقة 8 من حكاية "روحي فيك" حول حديث "ثابت - نور محمود مع حماته رقية - ألفت إمام، عن معالجته لـ"سحر - عائشة بن أحمد"، وأنهما اتفقا سويا على ذلك، ولكنه انفعل عليها بعد أن اكتشف أنها لم تصارحه بما حدث في الماضي وحقيقة وفاة والد سحر والذى يدعى "نعمان - حسام فياض"، وأنه كان "ملبوس" ومتزوج من جنية تدعى "نعيمة" وانتهى به المطاف إلى أن يموت مشنوقا.

ثم تشاجرت "ندى - هلا السعيد" مع صديقتها "سحر - عائشة بن أحمد"، وصارحتها بحقيقتها كاملة وقررت أن تترك العمل معها وتبتعد عنها.

وانتهت الحلقة 8 من حكاية "روحى فيك" على زواج "حازم - فراس سعيد من ندى - هلا السعيد "، عند الشيخ "حارس - ماجد جاب الله"، وأثناء رقص العروسين جاءت "ياسمين - سمر مرسي" وهي تحمل بوكيه ورد، لكى تشاهد زوجها وهو يتزوج عليها، فوقع الورد من يدها وذهبت.

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

جدير بالذكر أن حكاية "روحى فيك" هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل "55 مشكلة حب" والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلانى، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.