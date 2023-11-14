شكرا لقرائتكم خبر عن صور من عقد قران السيناريست هانى سرحان وبسمة داود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد قران السيناريست هاني سرحان على الفنانة بسمة داود مساء اليوم داخل مسجد محمد على بالقلعة، بحضور الأهل والأصدقاء، وننشر صورا من سيشن عقد القران.













وكان هانى سرحان وبسمة قد احتفلا بخطبتهما يوم 27 مايو الماضى، بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين في جو عائلى.

يذكر أن آخر أعمال المؤلف هانى سرحان مسلسل "حرب" بطولة النجم أحمد السقا، والنجم محمد فراج وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى، كما قدم هانى سرحان مسلسل "سوق الكانتو" بطولة النجم أمير كرارة والنجمة مى عز الدين، وإخراج حسين المنباوى.

بسمة داود هى فنانة شابة بدأت مشوارها الفنى فى مسلسل ملوك الجدعنة والذى نافست به فى موسم رمضان 2021، ونالت بسمة داود ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسلها إيجار قديم، ومسلسل مشوار الونش على منصة Watch It وأحدث أعمالها مسلسل حكايات جروب الدفعة.