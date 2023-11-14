بالصور- ندى الكامل تتألق و تستعرض رشاقة جسمها بفستان ضيق

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ميرنا وليد - بيروت - أطلت ندى الكامل، طليقة الممثل المصري أحمد الفيشاوي على الجمهور بصورة لافتة نشرتها عبر حسابها الخاص ، وظهرت مرتديةً فستان ضيق من دون أكمام مكشوف الصدر طويل إستعرضت من خلاله رشاقتها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج مميز اظهرت من خلاله جمال وجهها.
من جهة ثانية، كان كشف الممثل المصري أحمد خالد أموراً عن علاقته بزوجته ندى الكامل، قائلاً إنه يعرفها منذ مدة، وتقدم لها بعد سنة من انفصالها عن الممثل أحمد الفيشاوي، لكنها لم توافق بسبب تجربتها مع الفيشاوي، إنما حبه الشديد لها جعلها توافق عليه في النهاية، بعد أن أقنعها بأن الحياة معه سوف تكون مختلفة.
وقال أحمد خالد في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، إنه سيقيم حفل زفاف خلال الفترة المقبلة بحضور عدد من المقربين والأصدقاء، موضحاً أن فارق العمر بينهما هو سنتين فقط، وليس عشر سنوات كما تناقل البعض.
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