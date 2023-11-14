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ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل ظافر العابدين البوستر الرسمي لأحدث اعماله وهو فيلم يحمل إسم "أنف وثلاث عيون" وذلك عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق ظافر بالقول : "البوستر الرسمي لفيلم أنف وثلاث عيون، عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس،وتم اختيار الفيلم للمشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كعرض أول في برنامج روائع عربية".
إشارة إلى أن أحداث فيلم "أنف وثلاث عيون" تدور حول الدكتور هاشم جراح التجميل، الذي لم يدخل في علاقة مناسبة له حتى بلغ سن الأربعين، ليقابل فتاة يقع بحبها، ولا يقدر على مقاومتها، بالرغم من فرق السن الكبير بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - ظافر العابدين يعلن عن مشاركة أخر أعماله في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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