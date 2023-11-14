بالصورة - ظافر العابدين يعلن عن مشاركة أخر أعماله في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل ظافر العابدين البوستر الرسمي لأحدث اعماله وهو فيلم يحمل إسم "أنف وثلاث عيون" وذلك عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق ظافر بالقول : "البوستر الرسمي لفيلم أنف وثلاث عيون، عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس،وتم اختيار الفيلم للمشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كعرض أول في برنامج روائع عربية".



إشارة إلى أن أحداث فيلم "أنف وثلاث عيون" تدور حول الدكتور هاشم جراح التجميل، الذي لم يدخل في علاقة مناسبة له حتى بلغ سن الأربعين، ليقابل فتاة يقع بحبها، ولا يقدر على مقاومتها، بالرغم من فرق السن الكبير بينهما.

