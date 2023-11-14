بالصورة - علي ربيع يحتفل بكسر أغنية فيلمه "بعد الشر" لحاجز الـ 100 مليون

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ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الممثل المصري علي ربيع بالنجاح الذي حققته أغنية فيلمه "بعد الشر" حيث حققت الأغنية عدد مشاهدات مرتفع وصل إلى أكثر من 101 مليون مشاهدة على يوتيوب، و الأغنية من كلمات مصطفي حسن، الحان كريم عاشور، و توزبع أماديو.
وكان نشر علي ربيع صوراً من كواليس مسلسله الجديد "نصي التاني"، وعلق: "من كواليس مسلسل نصي التاني، مع المخرج الجامد أستاذ عمرو صلاح، طبعًا هو بيقولي حاجة هنا المفروض إن لما أعملها تضحك فـ مش عارف، ربنا يستر و المسلسل ميطلعش أكشن.. هايتعرض 28 سبتمبر".
ويجسد علي ربيع في العمل، دور شاب يبحث عن فتاة ليتزوجها، ويقابل الكثير من الفتيات، ويتعرض لعدة مواقف كوميدية تجمعه بهن.
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