شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لجنة تحكيم الدورة 28 لمهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتكون لجنة التحكيم الدولية بمهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف فى دورته الـ28 من سينمائيين من مختلف دول العالم، ويترأس اللجنة المنتجة الأسترالية ماكسين ويلمسون، وهي تعمل في صناعة السينما المحلية والدولية لمدة 28 سنة، وخبيرة في سينما آسيا والمحيط الهادئ ولعبت دورا حاسما فى 2007 فى خلق أرضية دولية للجوائز السينمائية بمنطقة آ سيا والمحيط الهادئ Screen Awards كمخرجة والتى بدأب بعد الدورة العاشرة في 2017 في إنتاج أفلام في المنطقة.

وفي عضوية اللجنة المنتج البريطاني ماتيو تشابمن عام 1950 في بريطانيا العظمى، وقد أنتج وتعاون وكتب سيناريوهات العديد من الأفلام الروائية، لديه أكثر من 15 فيلما روائيا في رصيده، وشارك في العديد من لجان التحكيم الدولية واستضاف عددًا كبيرًا من الاجتماعات حول العالم حول موضوع المهن السينمائية، وفي تلك اللجنة أيضا المنتجة والكاتبة والمخرجة المغربية دنييل سويسا، ومنذ عام 2008 تقوم دانييلي سويسا بالتدريس في RSICA (معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية) في العقبة بالأردن، في هذه المؤسسة التي أنشأها الملك عبد الله الثاني تقوم بتدريس الإخراج والتمثيل وهي مسئولة عن قسم الإنتاج، وفي نهاية هذا العقد في عام 2011، ستعود دانييلل سويسا بشكل دائم في بلده الأصلي، المغرب، على أمل أن تشارك تجربتها الطويلة مع جميع الفنانين المغاربة الشباب.

تضم لجنة التحكيم أيضا المنتج المغربي إسماعيل فروخي ، وهو رحل إلى فرنسا خلال طفولته ونشأ في بلدة صغيرة في الجنوب، في عام 1992 كتب وأخرج فيلمه القصير الأول L'Exposé، الذي تم اختياره في مهرجان كان في فئة السينما في فرنسا. حصل على جائزة أفضل فيلم قصير وجائزة كوداك. وفي العام نفسه، منحته لجنة تحكيم مهرجان كليرمون-فيراند جائزتها الخاصة، وفي اللجنة أيضا المخرجة والكاتبة الكندية رونيه بوليو وهي حاصلة على دكتوراه في دراسات السينما وخريجة كتابة السيناريو من INIS (المعهد الوطني للصورة والصوت)، وهي كتبت وأخرجت وأنتجت العديد من الأفلام القصيرة، وكتبت أيضًا للتلفزيون والمسرح ونشرت قصصًا قصيرة وشعرًا. وتقوم بتدريس وكتابة السيناريو وإنتاج الأفلام في جامعة مونتريال، كما أنها ملحقة بـ INIS كمعلمة في برنامج كتابة الأفلام الطويلة وتعمل كمستشارة لكتابة السيناريو، وفي عضوية لجنة التحكيم أيضا الإيرانية هايده صفياري، وهي محررة أفلام ذات خبرة وعضو اللجنة التنفيذية لفرع محرري الأفلام بالأكاديمية.

ينطلق مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف فى الفترة من 10 إلى 17 نوفمبر بضيف شرف هى السينما الكرواتية، بحضور ممثلين من أكثر من 40 دولة ولائحة تضم عشرات الأفلام الطويلة والقصيرة، ويقدم المهرجان برنامجا غنيا ومتنوعًا يلبي جميع أذواق عشاق ومتابعي الفن السابع بحضور مخرجين مشهورين على المستوى الدولي.