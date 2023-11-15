شكرا لقرائتكم خبر عن ثراء جبيل تعيد عرض "وعملت إيه فينا السنين" على مسرح الفلكى أول ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة ثراء جبيل لـ"الخليج 365" أنها تستعد لإعادة عرض مسرحيتها "وعملت إيه فينا السنين" على مسرح الفلكى بوسط البلد أول ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن الفنان يوسف حشيش سيشاركها البطولة، وذلك بعدما عرضت المسرحية في شهر يوليو الماضى، وشارك في بطولتا حازم إيهاب كاريمان حجازى محمد سميرتصميم ديكور وملابس منة جنيدي، تصميم إضاءة عمرو طه، وتأليف وإخراج محمد سمير.

"وعملت إيه فينا السنين" عرض مسرحى عن ثنائى معاصر يحاولان خلاله التعبير عن مشاعرهما تجاه بعضهما البعض فى مراحل مختلفة من علاقتهما فى ظل حضور أصواتهم الداخلية فى نفس المكان، وتطرح المسرحية حالة التباين ما بين ما نفكر فيه وما نقوله فى اطار الحب والعلاقات.

وفى سياق آخر يعرض لـ ثراء جبيل حالياً مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

وانتهت ثراء جبيل من تصوير مشاهدها كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "مقسوم" للنجمة ليلى علوى وإخراج كوثر يونس، والعمل يشارك في بطولته شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، وعمرو وهبة، وعدد من ضيوف الشرف ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي.

يذكر أن آخر أعمال ثراء جبيل فى السينما فيلم "رهبة" الذى عرض فى مايو الماضى، وهو بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، ندا بجهت من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق وتدور أحداثه فى إطار شعبى كوميدى.