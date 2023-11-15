عقد قران ثنائي من مشاهير الوسط الفني المصري.. شاهدوا أولى اللقطات!

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 12:53 صباحاً - احتفل المؤلف هانى سرحان بحفل زفافه على الفنانة بسمة داوود في جو عائلى في صحن مسجد محمد علي بقلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث حضر أصدقاء هانى وبسمة من النجوم والمقربين.

حفل زفاف بسمة داوود و هاني سرحان

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للعروسين داخل قاعة الفرح وسط فرحة وزغاريد المدعويين كما جمعتهما رقصة رومانسية وسط تصفيق المتواجدين.

وشهد مراسم عقد القران حضور العديد من الفنانين منهم الفنان فتحي عبدالوهاب، والسيناريست باهر دويدار، وتضمن عقد القران جلسة تصوير رومانسية لـ سرحان وبسمة.

من هو هاني سرحان؟

هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزأين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل “لمس أكتاف”، والذي تصّدر قوائم المشاهدات لأسابيع.

كما أنه تعاون مرة أخرى مع النجم ياسر جلال في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات.

كتب هاني مسلسل الاختيار 2: رجال الظل، الذي تصّدر أعلى المشاهدات طوال فترة عرضه موسم رمضان 2021، وحصل عنه على جائزة أفضل مؤلف في مهرجان نجم العرب، وأيضًا الاختيار 3: القرار، والذي تناول واحدة من أصعب فترات مصر بالتاريخ الحديث. وأحدث اعماله مسلسل “حرب” و”سوق الكانتو”.

من هي بسمة داوود؟

وبسمة داود هي فنانة شابة بدأت مشوارها الفني في مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافست به في موسم رمضان 2021 وقدمت مؤخرًا مسلسل منعطف خطر الذي تصدر تريند شاهد طوال فترة عرضه، نالت بسمة داود ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسلها إيجار قديم، ومسلسل مشوار الونش على منصة Watch It ومسلسل حكايات جروب الدفعة وتصور بسمة حالياً دورها في مسلسل الوصفة السحرية.

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