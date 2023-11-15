فيديو.. طارق الحبيب: استلهم صفات إبليس الإيجابية

ذكر الدكتور طارق الحبيب، المختص في علم النفس، أنه يستفيد من إحدى صفات إبليس الإيجابية وهي الإصرار. وأشار إلى أنه يتعلم منه ويحاول أن يرى الجانب الإيجابي في كل شيء ويترك السلبي، وأن الإصرار هو الجانب الزين عند إبليس.

وفي مقطع فيديو، أوضح الحبيب أنه عندما كان صغيرًا وكان يشعر بالملل، ذهب إلى المسجد وسمع الإمام يقرأ الآية “قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين”، وهذه الآية ألهمته وجعلته يفكر في إبليس. وقال إنه تفكر في أنه يشعر بالملل من شيء بسيط في حين أن إبليس لا يمل من التعامل مع البشرية بأكملها.

وبناءً على ذلك، يستلهم الحبيب فكرة الإصرار من إبليس ويحاول أن يكون مثابرًا ومصممًا في حياته. ويعتبر الإصرار صفة إيجابية يمكن أن يستفيد منها الفرد في تحقيق أهدافه والتغلب على الصعاب والتحديات. ويشدد الحبيب على أهمية التفكير في الجوانب الإيجابية والاستفادة منها في الحياة، وأن الإصرار هو أحد الصفات التي يمكن أن يستلهمها الفرد من إبليس ويطبقها في مسيرته الشخصية والمهنية.