بالصور.. نجوم الفن في عزاء الفنان الراحل عثمان محمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين والشخصيات العامة على حضور عزاء الفنان الراحل عثمان محمد علي والذي يقام بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وكانت في استقبال الحضور الفنانة سلوى عثمان والتي استقبلت عزاء والدها بنفسها وظهرت عليها ملامح الحزن وسط حضور عدد من نجوم الفن والإعلام ومن هؤلاء النجوم الفنانة ميرفت أمين، الفنانة وفاء مكي، الفنانة عفاف شعيب، الفنان جمال عبد الناصر، الفنان إيهاب فهمي، الفنان أحمد عبد العزيز، الفنان سامح الصريطي، الفنان خالد زكي، الفنانة دنيا سمير غانم، الفنانة رانيا فريد شوقي، أميرة ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، الصحفي خالد صلاح، والإعلامى عمرو الليثي.

الفنان الراحل عثمان محمد علي، رحل عن عالمنا مساء الأحد عن عمر ناهز الـ 88 عاما، وأقيمت أمس الإثنين صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل عثمان محمد على بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بحضور ابنته الفنانة سلوى عثمان.