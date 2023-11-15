ابنة حلا شيحة بالعلم الفلسطيني.. ووالدتها تعلق: "الأمل في الجيل اللي جاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت حلا شيحة صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وظهرت خلاله ابنتها "عائشة" وعدد من صديقاتها خلال تواجدهن بأحد الأماكن العامة حيث قامت ابنتها بحمل العلم الفلسطيني

كما أوضحت مقاطع الفيديوهات ارتداء ابنتها الشال الفلسطيني وعلقت قائلة: "الأمل في الجيل اللي جاي" ولاقت الصور والتعليق إعجاب متابعيها قائلين: "محتاجين نربي الأجيال القادمة عن القضية لازم يفهموا ويعرفوا أن القضية مش قضية دولة وبس دي حقوق وعروبة ودين وإنسانية، اللهم بارك ربنا يحفظكم البنوتة قمر وصورة منك يا حلا".

ودعمت الفنانة حلا شيحة القضية الفلسطينية وقامت بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي نددت خلالها بمواصلة قصف الكيان الإسرائيلي قطاع غزة واستشهاد الآلاف من العائلات والأطفال.