مادلين مطر أنيقة ولقاء سويدان تؤدي مناسك العمرة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مادلين مطر

شاركت مادلين مطر، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرتها على حسابها الخاص بموقع التواصل "X"، وظهرت خلالها بفستان باللون الأخضر.

تامر هجرس

ظهر الفنان تامر هجرس من داخل الجيم، ونشر الصورة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القص القصيرة".

لاميتا فرنجية

احتفلت لاميتا فرنجية بعيد ميلادها، ونشرت الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بملامح بسيطة.

أحمد حاتم

ظهر الفنان أحمد حاتم برفقة والده، ونشر الصورة على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

عمرو وهبة

شارك الفنان عمرو وهبة، صورة من كواليس مسلسل +"صوت وصورة" وظهر برفقة الفنانة حنان مطاوع والفنان صديق شاكر، ونشر الصورة على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام".

لقاء سويدان

ظهرت الفنانة لقاء سويدان وهي تؤدي مناسك العمرة، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام"، وعلقت عليها: "الروضة الشريفة".

آية سليم

شاركت آية سليم، أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القص القصيرة"، وظهرت بدون مكياج.

ياسمين رحمي

احتفلت ياسمين رحمي، بعيد ميلاد والداتها، ونشرت صورة لها برفقتها وذلك على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت عليها: "عيد ميلاد ملكة حياتي، ماما".

أسما شريف منير

شاركت أسما شريف منير، أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية القص القصير وعلقت|: "مقهورين من الملكة".