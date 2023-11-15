هذا الدور ندم عليه عادل إمام واعتبره «غير لائق» بتاريخه الفني

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 02:28 صباحاً - المُمثل الناجح هو من يستطيع آداء كافة الأدوار، وعليه أن يُقنعك في كل دورٍ أنه خُلق له، وألا يجعلك تمل منه أبدًا، لكن الفنانين أيضًا يختارون أدوارهم بحذر، ربما ليس بأولى سنواتهم، لكن بعد معرفتهم ممن قبل الجمهور ويحظون بقدرٍ من الشُهرة، وفي السينما هُناك عدد من الفنانين قاموا بتمثيل دور الرجل غير مُكتمل الرجولة، وإن لم يكُن هذا صريحًا، لكنه قد يكون أقرب تعبيرٍ عن حركاتهم وتصرفاتهم وهيئتهم التي تدل على ذلك، ومن بين هؤلاء عادل إمام الذي يصف دوره في «سيد درويش» بـ«غير لائق»

عادل إمام.. صبي عالمة

في بدايات عادل إمام الفنيّة، وتحديدًا في خامس أعماله السينمائية، شارك في دورٍ صغير في فيلم «سيّد درويش» في عام 1966، والذي يُجسد قصة حياة الفنان الراحل سيّد درويش، حيث أدّى الزعيم دور «صبي العالمة»، لدى هند رستم، التي كانت تجسد دور «جليلة» الراقصة.

وأدّى «إمام» الدور كما ينص كليشيه السينما المصرية، أن «صبي العالمة» ذاك، مائع، مشكوكٌ في رجولته، ولعادل إمام تصريح عن دوره هذا –بحسب موقع السينما-، حيث قال إنه نادم على أدائه إياه، لأنه ظهر فيه بشكلٍ «غير لائق».

شائعات حول عادل امام

وخلال الفترة القليلة الماضية، كانت قد انتشرت أخبار عن الحالة الصحية لعادل إمام وأيضًا شائعات إصابته بالزهايمر، لكن شقيقه المنتج عصام إمام أكد أنه بخير وبصحة جيدة وأنها كلها شائعات لا أساس لها من الصحة، كما أكد ذلك نجله رامي إمام.

عادل إمام ومادلين طبر

وكانت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، قد صرحت على هامش حفل ختام فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16 الذي حمل اسم الفنان الكبير «عادل إمام» قائلة: «الزعيم عادل إمام تاج على راسنا، وأمنيتي أن تفرج عنه عائلته ليشارك في التكريمات التي تقام على شرفه».

وتابعت أنها لا تستطيع التواصل مع الزعيم عادل إمام: «الرقم اللي كان الزعيم بيرد عليه لما كان بصحته مبقاش يرد عليه».

وأضافت مادلين طبر: «ورامي ابنه مبيردش خالص طيب نطِّمن على الزعيم إزاي؟، لازم نقتحم الفيلا، والناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا له عيد ميلاد برافو عليهم وده المهم».

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