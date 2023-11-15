شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للمسرح يكرم الفنان أشرف عبد الغفور احتفالا بالرواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الفنان القدير أشرف عبد الغفور خلال الشهر الجارى، وذلك ضمن سلسلة تكريمات يقوم بها المركز كل شهر، حيث يختار رائدا من رواد المسرح ويقوم بالتعريف برحلة عطائهم الفنية.

الفنان أشرف عبد الغفور قيمة فنية كبيرة ورحلته الفنية تحمل 300 عمل فنى تقريبا ويمتلك ما يقرب من 100 عمل دينى وتاريخى، ومنها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت (الليالي المحمدية) وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى"، فضلا عن الأداء الصوتي الذي قدمه أشرف عبد الغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة (الكتاب المسموع).

وجدير بالذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور كرم مؤخرا خلال حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في مسرح النافورة بدار الأوبرا، كرئيس للجنة تحكيم المهرجان، وكرم في المهرجان نفسه خلال دورته قبل الماضية وصدر له كتاب ضمن إصدارات المهرجان.