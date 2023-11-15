شكرا لقرائتكم خبر عن 22 عاما على "عائلة الحاج متولى وحديث الصباح والمساء وللعدالة وجوه كثيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم الأربعاء، 22 عاما على عرض 3 مسلسلات على شاشات التليفزيون، ومهما مرت السنوات إلا أن متعة مشاهدة المسلسلات كما هى وعرضوا فى 15 نوفمبر 2001، والمسلسلات هى "عائلة الحاج متولى وحديث الصباح والمساء وللعدالة وجوه كثيرة".

مسلسل "الحاج متولى" تأليف مصطفى محرم وإخراج محمد النقلى، بطولة نور الشريف، ماجدة زكى، فادية عبد الغنى، غادة عبدالرازق، سمية الخشاب، وغيرهم من النجوم والفنانين، وتدور أحداثه حول رجل يبدأ حياته من الصفر، حيث يعمل لدى تاجر أقمشة يثق به كثيراً، وبعد وفاة التاجر يتزوج متولى من أرملته وينجب منها، لتتوفى هى ويدير هو الثروة كلها، حتى يصبح من أكبر التجار فى المنطقة، لتتوالى بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى.

أما مسلسل "للعدالة وجوه كثيرة"، بطولة النجم يحيى الفخرانى ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوى وأحمد سلامة وأحمد زاهر ودنيا سميرغانم وأحمد صيام، من تأليف مجدى صابر، وإخراج محمد فاضل، وتدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال ينشأ فى ملجأ، لكن يظهر له شخص يطارده بماضيه الأليم الذى يخفيه عن جميع المحيطين به.

مسلسل "حديث الصباح والمساء" بطولة ليلى علوى، دلال عبد العزيز، عبلة كامل، أحمد خليل، أحمد زاهر، أميرة العايدى، سوسن بدر، توفيق عبد الحميد، أحمد رزق، جيهان راتب، منة شلبى، محمد نجاتى، محمود الجندى، محمد السبع، أحمد ماهر، خالد النبوى، نيللى كريم، سامى العدل، مها احمد، طارق لطفى، موناليزا، أحمد سعيد عبد الغنى، ريهام عبد الغفور، إبراهيم يسرى، سلوى خطاب، علا غانم، مجدى كامل.

كما يشارك في بطولة المسلسل أيضاً أحمد الفيشاوى، حنان مطاوع، مروة عبد المنعم، ثريا إبراهيم، أحم صيام، مصطفى حشيش، صبرى عبد المنعم، سعيد طرابيك، فلك نور، شيماء عقيد، مجدى بدر، فتوح احمد، عواطف حلمى، ليلى جمال، ليلى نصر، نيفين محمد، أحمد جلال عبد القوى، علياء عساف، هادى خفاجة وقصة نجيب محفوظ وسيناريو وحوار محسن زايد وإخراج احمد صقر

مسلسل "حديث الصباح والمساء" يتناول تاريخ مصر الاجتماعى والسياسى من خلال ثلاث شخصيات وتفرع أبنائها وأحفادها وتتابع صراعاتهم وأدوارهم الاجتماعية وعلاقتهم الإنسانية ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن من خلال التأثيرات المباشرة للمصالح الاقتصادية على العلاقات بين الشخصيات وأصول هذه الشجرات الثلاث.