بعد طلاقه من إعلامية شهيرة.. لن تصدّق من هي الزوجة الأولى للفنان ياسر فرج.. والمفاجأة في سبب وفاتها؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 03:49 صباحاً - بعد أقل من عامين على زواجهما أعلن الفنان ياسر فرج انفصاله عن زوجته الإعلامية المصرية هبة الهواري.

انفصال ياسر فرج و هبة الهواري

وفي الساعات الماضية، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انفصال ياسر فرج، وهو ما أكده ياسر في تصريح له، ورفض الحديث عن الخلاف الذي نشب بينه وبين زوجته بعد مرور سنة و8 أشهر على زواجه، موجها الشكر للجميع. الذي سأل عن حالته النفسية وصحته.

يُذكر أن هذه الزيجة الثانية لياسر فرج، وذلك بعد وفاة زوجته الأولى ميادة في كانون الثاني (يناير) عام 2021، متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا، ليفاجأ الجمهور بعدها بأشهر عدة بياسر يعلن زواجه من المذيعة هبة الهواري، مثيراً بذلك ضجة كبيرة وقتها.

وفاة زوجة ياسر فرج:

وكان قد أعلن الفنان المصري ياسر فرج، وفاة زوجته إثر إصابتها بفيروس كورونا، وذلك في شهر يناير عام 2021، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “فيسبوك”: “انا لله وانا اليه راجعون ..صلاة الجنازة من السيدة نفيسة عصراً”.

الفنان ياسر فرج نشر صورة لزوجته الراحلة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ووجه رسالة مبكية لها، بقوله: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه”.

وأضاف: “انهاردة شفت بعيني اد ايه ربنا راضي عنك.. واد ايه كل اللي يعرفوكي بيحبوكي.. وكم الدعاء اللي الناس دعتهولك وهي ما تعرفكيش”.

وتابع: “الدكاترة والممرضين اللي عرفوكي آخر أربع شهور حبوكي اد ايه ..اللي هيصبرني بقيت حياتي أنا والأولاد أننا متاكدين أن ربنا عاوزك في مكان أحسن ومع ناس أحسن”.

الفنان المصري اختتم رسالته لزوجته الراحلة، بقوله: “مسامحك في أي حاجة.. وراضي عنك في كل شئ.. إلي اللقاء يوم اللقاء”.

وكان ياسر فرج قد احتفل بزواجه الثاني بعد عام وشهرين من وفاة زوجته الأولى في آذار (مارس) عام 2022، على المذيعة هبة الهواري، وسط حضور عدد من الأصدقاء المقرّبين، على رأسهم الفنان هاني رمزي.

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