طليق بوسي لمصراوي: "موقفتش جنبي وقُلت اللي مالوش خير في أهله مالوش خير في حد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال رجل الأعمال هشام ربيع إنه قرر الانفصال عن بوسي بعد تخليها عنه في أزمته الأخيرة

وتابع هشام ربيع في تصريح خاص لمصراوي: "أي راجل مصري حر يضايق إن فيه راجل بيبتز واحدة ست وقفت لطليقها واتسجنت ٤ شهور والموضوع انتهى وخلص وربنا ظهر الحق وطلع لا وجه لإقامة الدعوى"

واستكمل: "بوسي موقفتش جنبي وكانت بتتنصل مني واللي وقف جنبي ضرتها، كنت حزين ومقهور وقلت اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد"

وتابع: "صرفت ٢١ مليون جنيه في القضية لما حسيت إني جازفت عشان أدافع عن حد، ولقيت إنها مش اللي كنت مستنيها، قررت أعلن انفصالي عنها، لأن صعب العيش معاها جدا المهم خلصت لها مشاكلها كلها والله ما جت زارتني يوم طلعت من السجن النية طلاق"

وكان الخليج 365 تواصل مع رجل الأعمال هشام ربيع وأكد مدير أعماله أحمد مصطفى، خبر انفصاله عن المطربة بوسي وأنه أبلغها بقرار انفصاله عنها أمس الثلاثاء وعن مروره بحالة نفسية سيئة بعد براءته مؤخرًا من دعوى قضائية رفعها ضده زوج بوسي السابق واتهمه بالسرقة بالإكراه والاستيلاء على 8 مليون جنيه وهو ما لم يحدث، وكان ينتظر "هشام" وقوف زوجته بوسي في محنته مؤكدًا أن ما حدث هو وقوف زوجته الأولى وأم أولاده معه في محنته ليقرر الانفصال عن بوسي.