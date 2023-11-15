في عيد ميلاد لبلبة.. أبرز أعمالها وسبب طلاقها من حسن يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة لبلبة أمس بعيد ميلادها، الموافق 14 نوفمبر

بدأت الفنانة لبلبة العمل كطفلة في الخامسة من عمرها واشتهرت بتقليد المشاهير.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الفنانة لبلبة:

- عملت بالغناء ولها 268 أغنية منهم 30 أغنية للطفل.

- حصلت علي أكثر من جائزة كأحسن ممثلة أهمهم جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عن دورها في فيلم "ليلة ساخنة".

- عملت كطفلة ببطولة 6 أفلام أهمهم "حبيبتي سوسو" من إخراج نيازي مصطفي الذي اكتشفها.

- اشتركت كعضو لجنة تحكيم في حوالي 6 مهرجانات دولية، وأيضًا كعضو لجنة تحكيم في 16 مهرجان من المهرجانات العربية في مصر.

- شاركت في أفلام: مولد يادنيا، حكايتي مع الزمان، عصابة حمادة وتوتو، المخبر، ضد الحكومة، ليلة ساخنة، الآخر، غيرها.

- من أشهر المسلسلات التي شاركت فيها لبلبة:"الشارع اللي ورانا، دايما عامر، مأمون وشركاه، صاحب السعادة، الحفار، الكتيبة 101.

- تزوجت الفنانة الكبيرة لبلبة مرة واحدة من الفنان حسن يوسف وكان عمرها آنذاك 17 عامًا فقط، ولكن الزواج لم يدم طويلا، ولم ترتبط النجمة لبلبة مرة أخرى.

- استمر زواج الفنانة لبلبة والفنان حسن يوسف أكثر من 7 سنوات، وكان خلف الزواج قصة حب قوية، وكان طلاقهما بسبب قبلة بين الفنانة لبلبة والفنان حسين فهمي خلال أحداث فيلم "بنت بديعة" للمخرج حسن الإمام، الأمر الذي رفضه الفنان حسن يوسف وقرر بعدها الانفصال عن لبلبة، ولم تنجح كل محاولات الصلح في إعادة المياه لمجاريها، ولم تتزوج لبلبة بعدها.