شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أجر ليوناردو دى كابريو فى فيلم Killers Of The Flower Moon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد عن أجر الممثل العالمى ليوناردو دى كابريو عن فيلم Killers Of The Flower Moon، حيث وفقًا لـ Puck News، حصل الممثل على 40 مليون دولار مقابل أدائه دور إرنست بوركهارت.



ليوناردو دي كابريو

ووفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، حصل دي كابريو على 25 مليون دولار مقابل دوره في تعاونه السابق مع مارتن سكورسيزي، The Wolf Of Wall Street عام 2014.

فيلم Killers of the Flower Moon الجديد يعتبر من أهم أفلام العام الذى يشارف على الانتهاء، وذلك يرجع إلى قصة العمل التي تتمحور حول قصة السكان الأصليين في أمريكا، بجانب وجود اسم الثلاثى فى العمل، الذى أعطى الأمر طابعا ترويجيا أكبر.

كما أن فيلم Killers of the Flower Moon الجديد التعاون السابع بين ليوناردو دى كابريو ومارتن سكورسيزى، وحصل على 9 دقائق من التصفيق بعد عرضه لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائى.

فيلم Killers of the Flower Moon وصلت مدته إلى 3 ساعات و 26 دقيقة، وبلغت ميزانيته 200 مليون دولار، ويحكى العمل قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.

واستنادًا إلى كتاب ديفيد جران الأكثر مبيعًا والذي نال استحسانًا واسع النطاق، تدور أحداث فيلم Killers of the Flower Moon في أوكلاهوما في عشرينيات القرن العشرين، ويصور القتل المتسلسل لأعضاء من قبيلة أوسيدج الغنية بالنفط، وهي سلسلة من الجرائم الوحشية التي أصبحت تُعرف باسم عهد الإرهاب.