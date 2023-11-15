شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى سعد ينضم لفريق عمل مسرحية "قمر الغجر" للدكتور عمرو دوارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان الكبير فتحى سعد لنجوم العمل المسرحى الاستعراضى الغنائى "قمر الغجر" إخراج الدكتور عمرو دوارة، والذى تم استئناف البروفات فيه ليكون جاهزا للعرض خلال الشهر الجارى، والعرض من إنتاج الفرقة الاستعراضية الغنائية، وهى إحدى فرق البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان الكبير أحمد الشافعى.

ويقدم الفنان فتحى سعد شخصية "الشيخ شعلان" شيخ الغجر ووالد الغجرية قمر التى تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا وليد، وأوبريت "قمر الغجر" كتابة وإخراج عمرو دوارة عن فكرة للأديب محمود مكى، ويتضمن تسعة استعراضات بخلاف بعض الأغانى الفردية والثنائية، وكتب الأغانى الشاعر سعيد شحاتة، وقام بالتلحين ووضع الموسيقى التعبيرية الموسيقار أحمد الناصر، ويصمم الاستعراضات الفنان محمد زينهم (أحد نجوم فرقة رضا)، ويصمم الديكورات الفنان محمد سعد، وتصمم الملابس د.مروة عودة، ويصمم الإضاءة أبو بكر الشريف.

ويشارك بالبطولة والغناء والاستعراض نحو 30 ممثلا ومن بينهم: ميرنا وليد، علاء حسني ، آمال رمزي، حسان العربي، وفاء السيد، جمال الناصر علي ،عصام عبد الله، سيد عبد الرحمن، ابراهيم غنام، أحمد السباع، حسام رسلان، صابر عبد الله، مها عثمان، محمد زينهم، بهجت لطفى، محمد نيازى، أحمد مصطفى، بوسي الهوارى، وهيئة الإخراج تتكون من : هشام الحصري، بطرس عاطف، أحمد طارق، نانو مرسي ، شمس شاهين.

الأحداث الدرامية تدور فى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، وتتناول قصة العشق التى جمعت بين "قمر الغجرية" وابن الوزير الفنان التشكيلى "أمير"، وبالتالى فإن الأحداث تجمع بين ثلاثة أجواء مختلفة هى عالم الصيادين وعالم الغجر بتفرد عاداتهم تقاليدهم، وأيضا أجواء طلبة الجامعة بثقافتهم المعاصرة، وتتضح تلك الأجواء الثلاث بنهاية العرض، حيث تشارك كل مجموعة بحفل الزفاف وتقدم بعض الفقرات التى توضح مدة تنوع وثراء فنوننا الشعبية.