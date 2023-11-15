شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب موافقة سميرة أحمد على مسلسل "امرأة فى زمن الحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة سميرة أحمد، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 15 نوفمبر، وقدمت العديد والعديد من الأعمال المهمة خلال مشوارها الفنى، وجاءتها الفرصة للتمثيل فى فيلم حبيب الروح لليلى مراد وأنور وجدى.

وكشفت سميرة أحمد، فى برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، سبب موافقتها على مسلسل امرأة من زمن الحب، وقالت وقتها "مسلسل امرأة من زمن الحب كان مكتوبا لفاتن حمامة لكنها لم تقدمه فوافقت عليه. وشفت كريم عبد العزيز فى (اضحك الصورة تطلع حلوة)، عجبنى وكلمت والدته عشان يشتغل معايا، لكنه كان فى إسكندرية، ساب إسكندرية وجه بسرعة، ولغاية دلوقتى يقول: أنا مانساش فضل مدام سميرة".

أما عن ياسمين عبد العزيز قالت سميرة أحمد: "شفتها فى إعلان وعجبتنى جدا، اتصلت بيهم جابولى بنت تانية اسمها ياسمين لكن مش هى، لحد ما جابوا ياسمين عبد العزيز، وكانت بتسمع الكلام جدا".

تميزت سميرة أحمد بأدائها للأدوار المركبة التي تألقت فيها أغلى من عينيا وقنديل أم هاشم و الخرساء والذي نالت عنه عدة جوائز، وقدمت سميرة فيلم الشيماء، وقدمت بعد ذلك عددًا من المسلسلات التي لم تقل في نجاحها عن أفلامها في السينما، مثل مسلسل ضد التيار وأميرة في عابدين ويا ورد مين يشتريك وماما في القسم.