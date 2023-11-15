ميرنا وليد - بيروت - تحدثت النجمة العالمية بيلي إيليش عن المعايير المزدوجة بين الرجال والنساء وعلاقتهم بأجسامهم.

وتحدثت بيلي أيليش عن سبب ارتدائها لملابس واسعة وعن حقيقة أنها حاولت إبعاد الطابع الجنسي عنها، وقالت "لم أكن أحاول أن أمنع الناس عن النظر لي بطريقة جنسية ولكنني لم أكن واثقة من جسدي لكي أريه للعالم، لو كشفت جسدي أثناء مراهقتي لكنت حزنت جدا من تعليقاتهم".

وتابعت في حديثها مع Variety: "أعتقد سبب عدم اهتمامي بإظهار جانبي الجنسي هو أنني لم أشعر بأنوثني، فعلي أن أقنع نفسي أنني فاتنة".

ثم تحدثت بيلي إيليش عن عدم مواجهة الرجال لنفس الصعوبات قائلة: "لا أحد يقول أي شيء عن أجسام الرجال، إذا كنت مفتون العضلات فهذا جيد، وإذا كنت نحيف فهذا أيضًا جيد، وإذا كنت سمين فهذا جيد، والسبب هو أن النساء طيبات ولا نهتم بمظهر الرجال ونرى ما بداخلهم".

كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب لم تكشف بيلي إيليش جسدها أثناء مراهقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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