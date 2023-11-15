ياسمين صبري بإطلالة شتوية مميزة للغاية .. وجمالها حديث الكثيرين

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة لها، وظهرت ياسمين صبري في الصورة بإطلالتها الجميلة كالعادة، مرتدية جاكيت سوداء ووضعت ميك آب خفيف أبرز جمال وجهها وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.



ومن ناحية أخرى، فقد شاركت ياسمين صبري في فيلم “البعبع”، الذي تم عرضه في عيد الأضحى 2023، وحقق نجاحا واسعاً.

وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.