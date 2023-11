شايلين وودلي تم تشخيص إصابتها بالجنف في صغرها .. إنطلقت الى عالم السينما وأصبحت نجمة عالمية

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة الممثلة والناشطة شايلين وودلي المولودة في سيمي فالي، كاليفورنيا، لأبوين وهما لوري (فيكتور)، مستشار مدرسة إعدادية، ولوني وودلي، مديرة مدرسة.

لديها أخ واحد، ويدعى تانر.

تلقت تعليمها في مدرسة سيمي فالي الثانوية في كاليفورنيا، عندما كانت وودلي في الرابعة من عمرها بدأت في عرض الأزياء التجارية. تبع ذلك أدوار التمثيل، وظهرت لأول مرة على الشاشة في عام 1999 في فيلم بعنوان “Replaceing Dad” (1999). تم اتباع المزيد من الأجزاء في المنطقة (2000)، The O.C. (2003) وعبور الأردن (2001) وغيرها. عندما كانت وودلي في الخامسة عشرة من عمرها، تم تشخيص إصابتها بالجنف مجهول السبب، وارتدت دعامة بلاستيكية من الصدر إلى الورك لمدة عامين، مما أثبت نجاح العلاج.

في عام 2008، ألقيت وودلي دور إيمي يورجنز في فيلم The Secret Life of the American Teenager (2008)، وفي عام 2011 حققت إنجازًا كبيرًا على الشاشة عندما ظهرت في فيلم The Descendants (2011) للمخرج ألكسندر باين، أمام جورج كلوني، جلب أدائها في دور ألكسندرا كينج استحسان النقاد وتقديرهم من قبل صناعة السينما، فازت بجائزة الروح المستقلة وجائزة الأداء المتميز لجوائز MTV Movie لعام 2012، بالإضافة إلى ترشيح لجائزة جولدن جلوب.

اكتسبت شهرة أكبر لتصويرها تريس من ثلاثية أفلام Divergent المبنية على سلسلة الكتب، كان لها أدوار في The Fault in Our Stars، The Moritan، White Bird in a Blizzard، Big Little Lies، Adrift وThe Fallout. كانت مخطوبة للاعب الوسط في فريق Green Bay Packers آرون رودجرز لكنها انفصلت.