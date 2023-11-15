ميرنا وليد - بيروت - طرحت شركة Warner Bros، بوستر جديدا لأحدث أفلامها ، "AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM"، وذلك قبل شهر من موعد طرحه في صالات العرض.

ويظهر على البوستر، الممثل جيسون موموا، بطل الفيلم وهو يتقمص شخصية AQUAMAN، بينما وقف بجانبه الممثل باتريك ويلسون، والذي يجسد الشخصية الشريرة في الفيلم عبر لعبة لشخصية أوشن ماستر.

كشفت تقارير صحفية عن ميزانية فيلم AQUAMAN2، والتي قدرت بـ 215 مليون دولار، وذلك قبل طرحه خلال الأسابيع القادمة، وتحديدا 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وطرحت شركة DC، أول إعلان تشويقي لأحدث أفلامها، ووصلت مدة إعلان فيلم Aquaman and the Lost Kingdom، لنصف دقيقة، تضمنت عدة مشاهد مشوقة للفيلم.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - إطلاق البوستر الرسمي لفيلم "AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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