لاميتا فرنجية تحتفل بـ عيد ميلادها في دبي.. إطلالة جريئة ومشروبات كحولية - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية بعيد ميلادها مع صديقاتها في أحد الاماكن الفخمة في دبي واستعرضت جمالها اذ اختارت ان ترتدي جامبسوت باللون الفوشيا مفتوح على الظهر وذو قصة جريئة على منطقة الصدر ولاق بها الى حد بعيد.

كما ظهر قالب الحلوى الذي صمم خصيصا لهذه المناسبة والذي يعكس شخصية صاحبة العيد المحبة للمكياج وللتسوق من العلامات التجارية المعروفة مثل شانيل كما ظهرت زجاجات من المشروبات الكحولية على الطاولة وتحديداً الشامبانيا. يذكر ان لاميتا قد بلغت من العمر 42 عاماً.