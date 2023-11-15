إختيار كيم كارداشيان "رجل العام 2023"

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان غلاف مجلة GQ ضمن نسخة رجل العام 2023 للحديث عن حياتها كسيدة أعمال كما تطرقت في حديثها الى أمومتها وطريقة تربيتها لأطفالها الأربعة مع طليقها كانييه ويست.



تشتمل السيرة الذاتية المثيرة للإعجاب للنجمة البالغة من العمر 43 عامًا خطين لمستحضرات التجميل، وعطور متعددة، ومشروب طاقة، ولعبة للهواتف المحمولة، وصندوق أسهم خاصة، وشركة الأزياء التابعة لها SKIMS، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار، والتي توسعت مؤخرًا لتشمل الملابس الرجالية.

هذا هو السبب وراء منح كارداشيان لقب رجل العام من مجلة GQ، حيث أن الخط الذي تم إطلاقه حديثًا والشراكة مع الملابس الداخلية الرسمية لـ NBA تطلق العلامة التجارية إلى منطقة جديدة تمامًا.