مغني راب أميركي يدعم فلس طين بهذه الطريقة !

ميرنا وليد - بيروت - احيا الرابر الأميركي ريدفيل حفلا غنائياًً في مهرجان Camp Flog Gnaw واستغل ريدفيل حفله ليدعم فلســ طين وتسليط الضوء على يجري، وفي نهاية الحفل، عرض ريدفيل قائمة أسماء الأطفال الذين قُتلوا على يد الاحتلال، بينما رفع منسق الأسطوانات الخاص به العلم الفلســـ طيني.



في هذا السياق، قال مغني الراب : "هذه قائمة فلسطـ ينيين قتلوا في غــــ زة منذ 7 تشرين الأول، لم يعيش أي أحد من تلك القائمة لسن الـ4. إذا كنت إنسان، ستتفق معي وأنا أقول هذا، إنه ليس أمرًا معقدًا، فلا تدع أحدًا يقول لك هذه".

وتابع ريدفيل وهو مرتديًا لكوفية فلســــ طينية: "اتصلوا بالنواب وأطلبوا وقف القصف الآن عبر هذا الرابط، وإذا كانت الخدمة بطيئة فالتقطوا صورة للرابط وقوموا بذلك لاحقًا".