تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة البحرينية شيلاء سبت، تتحدث فيه عن تشبيهها بالفنانة الهندية آيشواريا راي.

وقالت سبت في الفيديو، إنها كانت في أحد الأماكن العامة، عندما ناداها أحد الأجانب باسم “آيشواريا راي”.

وأضافت سبت أنها ردت عليه قائلة: “أنا من البحرين”، مشيرة إلى أن الأجانب يرونها بشكل مختلف عن نظرة العرب إليها.

وأضافت سبت أنها احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها الرابع والثلاثين.

وتعد شيلاء سبت واحدة من أبرز الفنانات البحرينيات، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية، كما حصلت على لقب ملكة جمال البحرين عام 2010.

كانت هذه تفاصيل خبر شبهها بفنانة هندية شهيرة.. شاهد شيلاء سبت توثق غزل أحد الأجانب فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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