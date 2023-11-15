شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقى ورنا رئيس نجما أحدث أعمال watch it "حالة خاصة" و"إنترفيو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل منصة watch it سياستها فى تصعيد النجوم الشباب فى أعمالها الأصلية، وذلك منذ تشدين المنصة التى بدأت مؤخراً فى تصوير أحدث أعمالها الأصلية بعنوان "حالة خاصة" من 10 حلقات بطولة الفنان الشاب طه دسوقى الذى يخوض بالعمل أولى بطولاته فى الدراما والعمل من إخراج عبد العزيز النجار وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويشارك فى البطولة غادة عادل وعدد آخر من الفنانين.

وبرز طه دسوقى كواحد من نجوم الكوميديا القادمين بقوة على الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، حيث قدم العديد من الأدوار الكوميدية بداية من مسلسل "فى بيتنا روبوت" مع هشام جمال وليلى أحمد زاهر وشيماء سيف وعمرو وهبة، والذى تم عرضه فى عام 2021، و"موضوع عائلى" مع ماجد الكدوانى ورنا رئيس وسما إبراهيم ومحمد شاهين ومحمد رضوان والذى حقق خلاله نجاحاً كبيراً.

وشارك طه دسوقى فى العديد من الأعمال خلال العامين الماضين أبرزها فيلم "فرق خبرة" مع محمد الشرنوبى وهدى المفتى ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوى، مسلسل "الوضع مستقر"، وفيلم "حظك اليوم" مع كريم قاسم وهدى المفتى، وفيلم "فضل ونعمة" مع ماجد الكدوانى وهند صبرى، وفيلم "المطاريد" مع أحمد حاتم وتارا عماد، وفيلم "فوى فوى فوى" مع محمد فراج.



طه دسوقى ورنا رئيس

رنا رئيس أيضاً من النجوم الشباب الذين قررت منصة watch it تصعيدهم لدور البطولة، حيث تستعد رنا لتقديم مسلسل جديد بعنوان "إنترفيو" من 10 حلقات وإخراج أحمد خالد أمين الذى يجرى اختيار الفنانين الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير، لتنضم رنا رئيس إلى قائمة نجوم أعمال منصة watch it الأصلية خلال الفترة المقبلة.

رنا رئيس عرض لها مؤخراً حاليا فى دور العرض فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

رنا رئيس انتهت كذلك من تصوير فيلم جديد بعنوان "أسود ملون" للعرض فى السينمات خلال موسم عيد الحب المقبل، ويشارك في بطولته الفيلم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، عصام صاصا، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، وضيفة الشرف ميس حمدان من إخراج حسن البلاسي.