ميرنا وليد - بيروت - ضجّ خبر خطوبة اليوتيوبر السورية نارين بيوتي بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، واليوم نعرض لكم ثمن إطلالتها في خطوبتها، اذ ان الفستان بلغ سعره 4583 دولار، الحذاء ذو الكعب العالي بلغ حولى 895 دولار أميركي، أما حقيبتها فبلغ سعرها 6700 دولار.
خطيب نارين اسمه رامي سمعو وهو رجل أعمال سوري اماراتي يعيش في دبي، خبير في الخدمات المصرفية الاستثمارية ويلقبه البعض بـ ابو الياس، ايضا عضو في مجلس مجموعة الراشد في البحرين والتي تسمى لاند مارك، ويمتلك مطعما خاصا له في الإمارات.
فارق العمر بين نارين ورامي 15 عام، يعتنق الديانة المسيحية وقيل انه من الممكن ان يعتنق الديانة الإسلامية، لكنها معلومة غير مؤكدة تداولها الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر نارين بيوتي بإطلالة باهظة الثمن في خطوبتها..هذا سعر فستانها وحذائها وحقيبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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