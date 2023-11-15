أحلام تشيد بما وصلت إليه المرأة الإماراتية

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة الإماراتية أحلام ضمن فعاليات حفل النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، الجائزة الأولى من نوعها في الدول العربية والتي تحتفل بإنجازات المرأة في الوطن العربي في المجال الرياضي.



ويقام الحفل تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، "أم الإمارات"، وبدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.

ونشرت أحلام فيديو من غنائها في الحدث، وكتبت تعليقاً:"في الامارات بفضل دعم القياده، حقق كل النساء حلم الرياده،

حفل جائزه الشيخه فاطمه بنت مبارك ل رياضه المرأة بحضور سمو الشيخ نهيان بن زايد بن سلطان آل نهيان وتحيه للشيخه فاطمه بن هزاع بن زايد رئيس مجلس إداره اكاديميه فاطمه بنت مبارك للرياضه النسائيه ".



