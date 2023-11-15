تطور جديد في قضية زياد برجي وإليسا..اليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان زياد برجي عن جديد قضيته مع الفنانة إليسا، اذ نشر بيانا عبر حسابه الخاص كُتب فيه: "أبلغنا المحامي جان قيقانو ان النيابة العامة الإستئنافية، في جبل لبنان ردّت الشكوى التي سبق وتقدمت بها اليسار الخوري (اليسا) ضد زياد البرجي بمادة المزاحمة بموضوع أغنية وبطير"، وذلك كرد منه على البيان الذي صدر عن الفنانة إليسا.



وقد كانت إندلعت مشاكل قضائية بين زياد برجي وإليسا، على خلفية حقوق ملكية أغنية "وبطير"، وإستعاد برجي حقه بأداء الأغنية، وإعادة طرحها على المنصات.