بطلة العشق الممنوع: "سأتدمر قهراً"

ميرنا وليد - بيروت - رفضت النجمة التركية نبهات جهري ان تكون الوجه الاعلاني لشركة عقارية في تركيا، قائلة : في الزلزال الاخير انهدمت الكثير من المنازل و المئات من البشر توفوا ، ماذا لو حدث نفس الشي مجددا مع الشركة المعلنة ؟ سأتدمر قهراً".



وكان قد جمع لقاء جديد بين الممثلة التركية بيرين سات ونبيهات جهري، وذلك في صالون تجميل في تركيا.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الإجتماعي حيث أن بيرين ونبيهات كانتا قد اشتهرتا في مسلسل "العشق الممنوع" حيث كانت تلعب بيرين دور سمر ونبيهات دور والدتها فيروز.