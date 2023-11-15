ايمان دياب تنتهي من تسجيل أغنيتها "اية يعني"

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت المطربة إيمان دياب من تسجيل أغنيتها الجديدة "ايه يعني"، والأغنية من كلمات عبدالرحمن عاصم، وألحان كريم عاشور، وتوزيع امين نبيل مهندس صوت ومكس وماستر ماهر صلاح.

وتستعد المطربة إيمان دياب خلال الأيام القادمة لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كما ستقوم بعمل احتفال كبير بانطلاق وعرض الأغنية فور طرحها يذكر أن إيمان دياب حققت نجاحا كبيرا في أغنياتها السابقة مهرجان انا المدرعة وكليب حبة دلع وكليب ٣ ورقات.

وبعد نجاح أحدث أغنياتها "حبة دلع" و"المدرعة" استقبلت المطربة إيمان دياب العام الجديد بالأغنية الجديدة "٣ ورقات" والتي قامت بتصويرها فيديو كليب.

الأغنية من كلمات عبد الرحمن عاصم وألحان كريم عاشور وتوزيع أمين نبيل، مهندس صوت ومكس وماستر ماهر صلاح، رؤية واخراج black Pillegy وتصميم محمد صالح شحاتة ميكاب ارتيست اسما الديب شعر حمادة بيوتى فوتوغرافيا خالد حمدى.

الكليب سيطرح على قناة إيمان دياب الرسمية على اليوتيوب بالإضافة إلى منصات السوشيال ميديا في الثالث من يناير.

وتقيم إيمان دياب احتفال كبير في نفس يوم طرح الكليب سيحضره عدد كبير من صناع الأغاني ونجوم الفن.

بدأت إيمان دياب نشاطها الفني بكليب «مشتاقة»، بعد ذلك اتجهت للتمثيل فشاركت بمسرحية إنتاج ليبي، بطولة ماجد المصري وسعاد نصر ونجوى فؤاد، ثم مسرحية «نيولوك» مع الفنانين السيد راضي وعايدة رياض وجالا فهمي، ثم اتجهت للسينما من خلال فيلم «المول» وجسدت الاخت الكبرى الفقيرة الشعبية التي تتجه للانحراف، كما شاركت في فيلم «شكة دبوس» و«الطلسم» و«الحارة»، و«أربعة شمال».