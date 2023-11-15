احتفالات عيد الطفولة.. زخم وتنوع بأنشطة قصور الثقافة بدمياط الأسبوع المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم فرع ثقافة دمياط عددا من الفعاليات المتنوعة الأسبوع المقبل خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بأعياد الطفولة وفي سياق برامج الفرع.

عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

معلقات بالخط العربي

ويشهد يوم 19 نوفمبر، ورشة "معلقات بالخط العربي"، تنفيذ فناني قصر الطفل التشكيليين مي ماهر وهبة الأخرص وذلك بمدرسة الشرباصي، كما تعقد مكتبة ميت الخولي محاضرة بعنوان "اليوم العالمي لنبذ العنف ضد الفتاة والمرأة" يلقيها عبد الله جمعة المراقب الصحي بالوحدة الصحية بالزرقا وذلك بمدرسة أبو الفتوح الحريري الإعدادية بنات، بينما تقيم مكتبة كفر المنازلة محاضرة بعنوان "الإرهاب وكيفية ومواجهته" تلقيها ندى حمودة مدرس علوم وذلك بمدرسة كفر المنازلة الابتدائية المشتركة.

هوايات الأطفال

ويوم 20 نوفمبر، يشهد ستاد دمياط ندوة ثقافية بعنوان "هوايات الأطفال"، يشارك بها كتاب وأدباء نادى أدب قصر ثقافة دمياط وهم فكري داوود، نهى مرجان، آمال سالم وحلمي ياسين، إلى جانب مناقشة أدبية للمجموعة القصصية "ربع أنف ونصف أذن" لدعاء زيان، يشارك بها مجموعة من أدباء دمياط منهم دعاء البطراوي، إنجي مطاوع، صفية الدمهوجي، صلاح مصباح، عزت الخضري، مها الخواجة.

كما ينفذ قصر ثقافة دمياط الجديدة ورشة فنية عن "تشكيل الورود" باستخدام عجينة الورد بالمرسم، تنفيذ فناني القصر التشكيليين أمنية القاضي وأميرة الصاوي، وفي مكتبة ميت أبو غالب تعقد محاضرة عن "دور التسامح والسلام في رقي واستقرار المجتمعات" تليقها عزة وردة المعلم الخبير بالدراسات الاجتماعية احتفالا باليوم العالمي للتسامح وذلك بمدرسة ميت أبو غالب الإعدادية بنات.

أما يوم 21 نوفمبر، فيشارك قصر ثقافة دمياط طالبات المدرسة الزخرفية بعمل ورشة "فن الماندالا"، بصحبة كل من نورهان الطناحي ومروة فاروق فناني القصر التشكيليين، كما يقدم قصر ثقافة كفر سعد احتفالية فنية يشارك بها فرقة الموسيقى والغناء الشعبي بقيادة أحمد عبد العظيم، وستشهد مدارس مناع خليل الابتدائية والشهيد أحمد عيسى محاضرات ثقافية تنفيذ مكتبات العبيدية وكفر المياسرة، بعنوان "قيمة التسامح فى حياتنا" يليقها منصور عبدالستار المدرس ومشرف الأنشطة، ومحاضرة أخرى بعنوان "تأثير العنف على المرأة" يليقها المهدى راغب.

وضمن الفعاليات التي تقدم بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، يعقد قصر الطفل يومي 22 و 23 نوفمبر، ورشة رسم عن "الريف المصري" تديرها هاجر اللبان ورنا ليل بمدرسة عمر مكرم، كما يقيم بيت ثقافة الزرقا محاضرة بعنوان "كل ما يخص الطفولة المبكرة" لعبد الله جمعة المراقب الصحي بالوحدة الصحية بالزرقا وذلك بمدرسة الإعدادية الحديثة، بالإضافة لورشة رسم عن "مدينة رأس البر" لطلاب مدرسة الركابية، تنفيذ حنان الشيمي، كما يقيم قصر الطفل حفلا فنيا لفرقة الدراما الحركية بقيادة المخرج كريم خليل وذلك بنادي الشرطة بدمياط.