تفاصيل عرض "العودة" لشريف سلامة وتارا عماد

ياسر رشاد - القاهرة - انتهي النجم شريف سلامة من 90% من مشاهده في مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "العودة"، ويشارك في البطولة عدد كبير من النجوم، العمل يكون في إطار اجتماعي تشويقي، ومكون من 30حلقات،ومن المقرر أن يتم عرضه على إحدى قنوات المتحدة، آخر شهر نوفمبر الجاري.

مسلسل "العودة" يشارك في بطولته كل من شريف سلامة، تاراعماد، عصام السقا، صفاء الطوخي، فتوح أحمد، بسنت شوقي، حمزة العيلي، محمد رضوان، محمد عبد العظيم، من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن.

شريف سلامة

تدور أحدثه ما بين القاهرة والصعيد، ويتناول قضية تهريب الذهب في الصعيد في إطار اجتماعي تشويقي، كما أنه العمل الصعيدي الأول في تاريخ النجم شريف سلامة.

ويجسد شريف سلامة شخصية شاب صعيدي يدعي أدم، لديه قدرة على توقع الأحداث، يعيش قصة حب مع تارا عماد التي تجسد شخصية كيان، أما محمد عبد العظيم، فيجسد شخصية رجل من أعيان الصعيد، بينما تقدم بسنت شوقي شخصية فتاة صعيدية وهي رئيس الوحدة المحلية بمدينة الأقصر.

شريف سلامة

وف سياق آخر، يواصل شريف سلامة التحضير لفيلم أسد أسود، من بطولة الفنان محمد رمضان تأليف وإخراج محمد دياب، ويتناول العمل ثورة العبيد، بالإضافة لمسلسل كامل العدد 2، المقررعرضه في رمضان

المقبل 2024، على منصة شاهد، ذلك بعد نجاح الجزء الأول من الشهر الكريم.

كما أنه تعاقد خلال الفترة الماضية أيضا على المشاركة، في مسلسل" طالع نازل"، بطولة مني زكي، من إخراج هاني خليفة ومن إنتاج أمير شوقي.