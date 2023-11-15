شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج مسلسل صلاح الدين الأيوبى.. فاتح القدس لـ3 مواسم تزامنا مع أحداث غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر المسلسل التركى "صلاح الدين الأيوبى.. فاتح القدس" ترند مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية بعد عرض أولى حلقاته يوم الاثنين الماضى وترجمتها فجر الثلاثاء، فهو عمل تاريخى ضخم، يتحدث عن تحرير القدس، تزامنا مع الأحداث العصيبة التى تشهدها فلسطين وأهلها على يد الاحتلال الإسرائيلى، ومن المقرر استمراره لمدة 3 مواسم.

قصة وأبطال صلاح الدين الأيوبى

ويحكي العمل بطولات القائد صلاح الدين مؤسس الدولة الأيوبية وحياته والمعارك الكثيرة التى خاضها أمام الصليبيين وتحرير القدس بعد 88 عاما، ومحاولاته المستميتة في الحفاظ على الدولة الإسلامية، وتوحيد الأراضي الإسلامية في سوريا وشمال بلاد الرافدين وفلسطين ومصر تحت حكمه.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي يقوم ببطولته أوغور غونيش الذي يقوم بشخصية محرر القدس، ويشارك معه أيضا مجموعة من الفنانين أبرزهم: محمد على نور أوغلو الذي يقوم بدور "نور الدين زنكي"، والفنانة ديلين دوغار بشخصية "ثريا"، بالإضافة إلى عدد من الممثلين الباكستانيين، والمسلسل إنتاج تركي باكستاني.

صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس

مواعيد وقنوات عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي: فاتح القدس يوم الاثنين من كل أسبوع على شاشة قناة TRT1 التركية، كما يعرض أيضا عبر "قناة الفجر الجزائرية" في تمام الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 10 ونصف مساء بتوقيت مصر، و11 ونصف مساء بتوقيت السودان والسعودية والأردن والعراق، وسوريا.



صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس



صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس