شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى بعد اقتحام مستشفى الشفاء: ربنا يحمى أهلنا فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمود البزاوى عن غضبه بعد اقتحام مستشفى الشفاء، وكتب عبر حسابه على تويتر قائلا: "‏إيه الانتصار فى اقتحام مستشفى.. حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا عالم وشايف، ربنا يحمى أهلنا فى فلسطين ويحفظهم وتنتهى الأيام الصعبة دى".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت، فجر اليوم الأربعاء، جزءا من مجمع الشفاء الطبى، غرب مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السادس على التوالى، وأفادت مصادر طبية بأن دبابات الاحتلال اقتحمت ساحة مجمع الشفاء الطبى من الجهة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف، مع انتشار القناصة فى محيط المجمع.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات الجديد والطوارئ اللذين يتواجد فيهما المرضى والطواقم الطبية، وقامت بتفتيش المباني داخل المجمع، إضافة إلى الأقسام وسط إطلاق نار كثيف داخلها وتتمركز دبابات الاحتلال على أبواب مجمع الشفاء الطبي، وتحاصره من كافة الجهات، وشهدت الساعات الماضية قصفاً وإطلاق نار كثيفين في محيطه.

وحملت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان صحفي مقتضب، قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المجمع.

يذكر أن مجمع الشفاء الطبي يضم نحو 650 مريضا بينهم 100 من مرضى العناية المكثفة والأطفال الخدج، بالإضافة لنحو 500 من الكوادر الطبية، إضافة إلى 4 إلى 5 آلاف نازح من الأطفال والنساء وكبار السن، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي جراء نفاد الوقود.