- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لـ كايلي خطيبة معاذ إبن هند القحطاني، تظهر وهي تركع امامه وتربط شريط حذائه، ولاقت هذه الصورة ضجة كبيرة اذ انتقدها البعض بالقول: "عشان الفلوس تصير شغاله عند رجوله"، "ماعندها مشكله لو تربط على قلبه بعد تبي فلوسه".
على صعيد آخر كانت قد اعتبرت هند القحطاني ان الفتايات اللواتي يعتبرن ان ملامح حبيبة ابنها معاذ خبيثة هنّ يغارون عليه، قائلة: "البنات اللي كل شوي يرسلون لي كايلي ملامحها خبيثه.. اعرفكم تغارون على ولدي منها بطلوا حركاتكم".
كانت هذه تفاصيل خبر خطيبة إبنة هند القحطاني تركع أمامه لخدمته..هذا ما فعلته-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.