خطيبة إبنة هند القحطاني تركع أمامه لخدمته..هذا ما فعلته-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لـ كايلي خطيبة معاذ إبن هند القحطاني، تظهر وهي تركع امامه وتربط شريط حذائه، ولاقت هذه الصورة ضجة كبيرة اذ انتقدها البعض بالقول: "عشان الفلوس تصير شغاله عند رجوله"، "ماعندها مشكله لو تربط على قلبه بعد تبي فلوسه".



على صعيد آخر كانت قد اعتبرت هند القحطاني ان الفتايات اللواتي يعتبرن ان ملامح حبيبة ابنها معاذ خبيثة هنّ يغارون عليه، قائلة: "البنات اللي كل شوي يرسلون لي كايلي ملامحها خبيثه.. اعرفكم تغارون على ولدي منها بطلوا حركاتكم".