ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة البحرينية شيلاء سبت مقطع فيديو على صفحتها الخاصة استعرضت فيه تغزل أحد الأجانب بها، معلّقة بالقول: "أقولكم الأجانب يشوفوني شي أنتم ماتشوفونه".

ولاقى الفيديو رواجا كبيرا بين الجمهور.

على صعيد آخر كان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ شيلاء سبت وهي تبكي، وذلك في عيد ميلادها الـ 34، موجهة رسالة للجمهور: "لا أحد سيكبر غيري؟ "، معبرة عن استيائها من بعض التعليقات التي تتلقاها يوميا بسبب عمرها والتي على ما يبدو انها تعليقات ليست محببة اثّرت بطريقة سلبية على شيلاء.

كانت هذه تفاصيل خبر شخص يتغزل بـ شيلاء سبت وهكذا كانت ردّة فعلها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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