ميا خليفة بتصرف لافت .. وما علاقة الكوفية الفلسـ طينية ؟

ميرنا وليد - بيروت - عبرت ميا خليفة عن تضامنها مع ف ل س ط ين في ظل ما يجري، حيث نشرت مجموعة من الصور لها على صفحتها على أحد مواقع اتلواصل الإجتماعي تظهرها وهي تضع الكوفية الفلسـ طينية على كتفيها.



كما أطلت بتي شيرت مكتوب عليها "لا للحرب".

وتواصل الممثلة المعتزلة ميا خليفة دعمها للقضية الفلسـ طينية بكل الطرق المتاحة لها.

وتصدرت مؤخراً الترند بعد نشرها صورة لها، وهي ترتدي تيشيرت باللون الأبيض، وعليها كلمة فلسـ طين، وتفاعل المتابعون بشكل كبير معها، مثنين على مواقفها الإنسانية.

وكانت قد أفادت بعض التقارير الصحفية أن ميا خليفة قد خسرت عقدها مع مجلة "بلاي بوي"، بعد أن قامت بدعم الشعب الفلسـ طيني وعملية "طوفان الأقـ صى" علناً، بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص.

وبحسب المجلة، فإن خليفة دعمت "هجوم حماس الأخير على إسـ رائيل"، وقامت بوصف الفلسـ طينيين بـ"المقاتلين من أجل الحرية"، الأمر الذي أثار وابلاً من الانتقادات.

وطلبت مجلة بلاي بوي من مشتركيها حذف قناة ميا خليفة عن منصتهم.

وردت ميا خليفة على الأخبار: "أود أن أقول إن دعم فلسـ طين كلفني فرص العمل في البزنس، لكنني غاضبة جداً من نفسي، لأنني لم أتحقق مسبقاً من أنني كنت أتعامل مع الصـ هاينة".