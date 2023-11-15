كلمات في حب سيناء.. تفاصيل أغنية حلّفونا لـ أنغام

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الفنانة أنغام، مساء أمس، أحدث أغانيها “حلفونا”، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية أنغام الجديدة حلفونا

جاءت الأغنية للتعبير عن حب الوطن وعلى وجه التحديد سيناء والدفاع عنها وحمايتها من أنظار العدو، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان:إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي.

وتقول كلماتها "آدي بلدنا وآدي الرجالة جاهزين مين يتعدى حدوده ع المصريين آدي الأرض وآدي الرجالة واقفين مسكنا ف ايدنا كتاب وحلفنا يمين حلفونا حلفونا ع الامانة اللى ف ايدينا حلفونا حلفونا ان احنا نشيلها ف عنينا حلفونا حلفونا ع الامانة اللى ف ايدينا حلفونا حلفونا عمرنا مانفرط فى سينا بلدى ترابها دهب وحجرها ياقوت لو هنموت علشانه اهلاً بالموت قد الدنيا ف ايد بعضنا ماسكين ومع الحق وقفنا ومش ساكتين ام الدنيا ووعد الحر ده دين تفضلي حرة يامصر ليوم الدين حلفونا حلفونا ع الامانه اللى ف ايدينا حلفونا حلفونا ان احنا نشيلها ف عنينا حلفونا حلفونا ع الامانه اللى ف ايدينا حلفونا حلفونا عمرنا مانفرط فى سينا احنا تاريخنا ف كل كتاب مكتوب عُمر المصرى ماخاف ولا بات مغلوب قول يا تاريخ ولا اسكت واحنا نقول احنا شداد على ايدنا الش تزول جيل بيورث جيل جدع واصول أرضي هتفضل أرضي ده باب مقفول حلفونا حلفونا ع الامانة اللى ف ايدينا حلفونا حلفونا ان احنا نشيلها ف عنينا حلفونا حلفونا ع الامانة اللى ف ايدينا حلفونا حلفونا عمرنا مانفرط فى سينا".

متابعة أنغام للأحداث الفلسطينية الراهنة

كانت قد عبرت أنغام عن غضبها الشديد جراء ما يحدث في قطاع غزة والحرب الضارية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ودعت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التضامن مع فلسطين وإغاثة أهلها بالتبرع عبر العديد من المنظمات الخيرية المعنية بالإغاثة.

أصدرت أنغام حديثًا أغنية “سيبك انت” التي اجتازت حاجز الـ 3 ملايين ونصف مشاهدة، وتقول كلماتها “انا قلت أقولك أخباري .. مع انك أصلا ما سألتــــــــــش أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة مسجونة في عالم أفكاري .. مش عايشة لكن برضه ما موتتش تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة سيبك انت اهم حاجة تكون مبسوط و مزاجك عال .. و تكون بتنام مرتاح البال لا ضمير بيأنب و لا كوابــــــــــيس تقلـــــق نومــــــك و مفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع .. و ف ثانية تبيع و تقوله وداع دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك بقي ليلي بيشبه لنهاري .. و الشمس بتشرق و بتغرب و الدنيا بتمشي وتتغير وأنا على حالي إحساس الوحدة الاجباري .. بقي هو الايد اللي تطبطب بقى ونسى وصاحبي و هو الحاجة الباقيالي سيبك انت".