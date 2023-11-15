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أعلنت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رسميًا عن انفصالها عن والد طفلتيها رهف ودانييلا.
وأعربت زينب عن اعتقادها بأن كل شيء في الحياة محدد بالقدر والحظ.
تم تأكيد خبر انفصال زينب من خلال إعادة نشرها في قصة على حسابها الشخصي في منصة إنستغرام. وقد ردت على سؤال ورد من صفحة فنية تساءلت عما إذا كانت قد انفصلت. جاء الرد بقول: “حبيبتي زازا انفصلت بكل رقي، وأعرف التاريخ بالضبط، بس مش رح قول غير انو الله يحميها لشبابها يا رب ويخليها لبناتها”. وقامت زينب بإعادة نشر السؤال والجواب، وعلقت عليه بالقول: “كل شيء في هذه الحياة مقسوم ومقدر”.
وفي سياق آخر، قامت زينب بنشر عدة فيديوهات وصور تجمعها بالإعلامية الكويتية حليمة بولند، وأثارت هذه الصور جدلاً بسبب وضعيات التصوير التي تم التقاطها في جلسة التصوير.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ابنة هيفاء وهبي تكشف حقيقة انفصالها.. وتظهر مع حليمة بولند في جلسة تصوير مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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