بعد استجابة عمرو الليثي لطلبه.. الفنان عمرو محمد علي يسافر ووالدته لأداء العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشف الفنان عمرو محمد علي، أنه حل ضيفا في برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي د. عمرو الليثي، وكانت أمنيته أن يؤدي العمرة ووالدته وبالفعل حقق البرنامج أمنيته

وسافر "عمرو" صباح اليوم الأربعاء متوجها الي الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة بصحبة والدته

وتوجه بطل مسلسل "أرابيسك" بالشكر للإعلامي عمرو الليثي والذي وعده بأداء العمرة ووفى بكلمته،

يذكر أن الفنان عمرو محمد علي قد صرح خلال الحلقة بأنه يتمنى السفر في رحلة العمرة كي يستحم بمياه زمزم، ويدعو الله أن يشفيه ويتعافى ويصبح في خير حال وصحة، ليعود للتمثيل مرة أخرى، ويحاول تعويض المال الذي أنفقه.

كما كشف عن مرضه بأنه يعاني من مرض يُسمى الـ«ms»، وهو مرض في الأعصاب يتسبب في فقدان القدرة في السيطرة على الأعصاب والجسد بشكل عام.