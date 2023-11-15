"ضرب وحبس وطلاق".. تفاصيل نزاع الـ 8 مليون الذي أنهى زواج بوسي وهشام ربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر اسم رجل الأعمال هشام ربيع، وطليقته المطربة بوسي، قوائم مواقع التواصل بعد ساعات من إعلان طلاقهما، واتهامه لها بالتخلي عنه بعد أزمة القبض عليه، وصدور أحكام ضده بالحبس.

رجل الأعمال، في تصريحات ل"الخليج 365"، أكد إخطاره المطربة بالطلاق أمس الثلاثاء، بسبب عدم مساندتها له، بعد دخوله في نزاع قضائي مع زوجها السابق المنتج الراحل وليد عاشور، وصدور أحكام ضده بالحبس.

وقال ربيع: "بوسي موقفتش جنبى وكانت بتتنصل مني واللي وقف جنبي ضرتها، كنت حزين ومقهور وقلت اللي ملوش خير فى أهله ملوش خير في حد".

وأضاف: "صرفت ٢١ مليون جنيه في القضية لما حسيت إني جازفت عشان أدافع عن حد، ولقيت إنها مش اللي كنت مستنيها، قررت أعلن انفصالي عنها، لأن صعب العيش معاها جدا المهم خلصت لها مشاكلها كلها والله ما جت زارتني ويوم طلعت من السجن النية طلاق".

وفي التقرير التالي، نرصد القصة الكاملة للنزاع الذي فجر الأزمة، ووصل إلى إعلان الطلاق.

بلاغ رسمي

بعد زواج رجل الأعمال هشام ربيع والمطربة بوسي، في مايو 2022، قدم المحامي ميلاد إسحق زخاري، في مارس 2023، بلاغا عن موكله المنتج وليد عاشور وشهرته "فطين"، في قسم شرطة المقطم موجها إلى "ربيع" اتهام بالاستيلاء على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي مبالغ 8 ملايين جنيه، من موكله وهو طليق المطربة.

تحقيقات

في شهر يونيو قررت جهات التحقيق بجنوب القاهرة، اليوم، حبس رجل الأعمال هشام ربيع، في واقعة اتهامه بالاعتداء بالضرب وسرقة شيكات وأوراق خاصة بالمدعو وليد عاشور وشهرته فطين منتج فني 4 أيام على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 17697 لسنة 2015 جنح الهرم، لسماع أقواله فى إتهام زوج بوسي بالتعدي عليه بالضرب وسرقة شيكات وأوراق خاصة منه.

وفي يوم 6 يونيو، أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حكما بتجديد حبس زوج المطربة بوسي 15 يومًا لاتهامه في واقعة سرقة بالإكراه وخطف.

وفاة وليد

يوم 25 يونيو رحل عن عالمنا المنتج وليد محمد عاشور وشهرته "وليد فطين"، صباح اليوم الثلاثاء، بعد نزاع دام سنوات مع طليقته المطربة بوسي.

تجديد حبس

في أغسطس الماضي، صدر حكم تجديد حبس رجل الأعمال هشام ربيع.

إخلاء سبيل

في 23 أكتوبر الماضي، أعلن المحامي أحمد الجهيني، صدور قرار بإخلاء سبيل موكله رجل الأعمال هشام ربيع

المنتج الراحل وليد محمد عاشور وشهرته "وليد فطين"، دخل في نزاع قضائي وتبادل الاتهامات مع زوجته السابقة المطربة بوسي منذ عام 2014 ، وتبادل معها الاتهامات.