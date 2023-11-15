في آخر حوار له| الفنان عثمان محمد علي: ربيت أبنائي على المبادئ ولم يعجبني دور سلوى في هذا العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال الفنان عثمان محمد علي في آخر حوار تليفزيوني له قبل وفاته ببرنامج "واحد من الناس"، إنه ربى أبنائه على القيم والمبادئ ولم يقم بضرب أبناءه

وتابع: "معظم أسرار سلوى تحكيها لأمها إلا لو كان هناك مشكلة فإنها تتحدث معي"

وأشار إلى أن أهم صفات الفنانة سلوى عثمان الفنية الصدق والفهم، كما أنها تستطيع تجسيد الشخصية بدقة واحتراف وفي الغالب تخرج من العمل الفني وتستمر الشخصية تلازمها

وضربت سلوى عثمان مثل بمشهدها في مسلسل "البرنس" عندما قامت بضرب أبنائها عندما علمت أنهم قتلوا زوجة شقيقهم وأبناءه

وكشف الفنان الراحل إن ابنته لا تستشيره في اختيار الأدوار الفنية الخاصة بها، كما أن ان دورها بمسلسل "العطار والسبع بنات" لم يعجبه ووصفه بأنه كان أقل بكثير من إمكانياتها، وعقبت سلوي عثمان أنها وافقت وكان الدور لم يكتب على الورق